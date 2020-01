A queda de um avião ucraniano em Teerão, esta quarta-feira, provocou 176 mortos. Nenhum passageiro que seguia na aeronave sobreviveu.



Entre as vítimas estão 83 iranianos, 63 canadianos, 11 iranianos, 10 suecos, quatro afegãos, três alemães e três britânicos. De acordo com a CNN, sabe-se agora que algumas identidades já começaram a ser reveladas.





Ali Mazaheri, amigo de Mehdi, lembrou o quão o jovem "estava feliz no Canadá". "Estamos todos tristes. Ele iria fazer 25 anos na próxima semana", revela caracterizando o amigo como "gentil, humilde e atencioso".





Mehdi Eshaghian é apenas um dos rostos que perdeu a vida neste acidente trágico. Era aluno na Universidade de Tecnologia Sharif, em Teerão. O jovem de 24 anos tinha-se mudado para o Canadá em setembro 2018 para fazer uma pós-graduação. Tinha vindo agora ao Irão visitar a família, mas já não conseguiu regressar ao país que o tinha acolhido há pouco mais de um ano.À CNN,Também três britânicos perderam a vida na queda do avião. Entre eles está outro estudande. Saeed Tahmasebi Khademasadi, de 35 anos, ingressava um doutoramento no Imperial College London, enquanto também trabalhava como engenheiro para a empresa Laing O'Rourke. Era casada há um mês com Niloofar Ebrahimi.Num comunicado, o Imperial College referiu estarem todos "profundamente tristes com esta notícia trágica. Saeed Tahmasebi Khademasadi era um engenheiro fantástico com um futuro brilhante". "Ele foi um colega caloroso, humilde e generoso e amigo próximo de muitas pessoas da nossa comunidade", pode ler-se no documento onde são endereçadas "condolências sinceras à família, amigos e colegas de Saeed, bem como a todos os afetados por esta tragédia".

Sam Zokaei, engenheiro britânico que estava de férias no Irão, também morreu no acidente.



De acordo com a CNN, um homem do Canadá também faz parte das vítimas. Ali Pay tinha 48 anos e era fundador e CEO da Message Hopper, uma empresa de tecnologia sediada em Kanata.

Também morreram três estudantes da Universidade de Ottawa, confirmou a universidade na quarta-feira. Falamos de Mehraban Badiei, Alma Oladi e Saeed Kashani.

Outro estudante que perdeu a vida nesta tragédia fazia parte da Carleton University. Fareed Arasteh estava a tirar um doutoramento em Biologia. O ex-aluno do mesmo curso, Mansour Pourjam, estava igualmente na aeronave.



Ghanimat Azhdari estudava no departamento de geografia e Milad Ghasemi estudava marketing, ambos na Universidade de Guelph. O parceiro de Azhdari, Hamed Alibeiki, também morreu. Assim como Mari Foroutan, de 37 anos, candidata a um doutoramento na Universidade de Waterloo, em Ontário.





One of my wonderful PhD students, Ghanimat Azdahri, was on the plane that crashed in Tehran this morning. Ghanimat was on her way back to @uofg after visiting her family and traditional Indigenous territories in Iran over the December break. The students and I are in so much pain pic.twitter.com/8aV76otPaP — Dr. Faisal Moola (@faisal_moola) January 8, 2020





Segundo a Global News, Masoumeh Ghavi, da Nova Escócia, estudava engenharia na Universidade Dalhousie. Ela e a irmã, Mandieh Ghavi, viajavam de volta ao Canadá. Tinham ido ao Irão visitar a família.

O Instituto de Tecnologia da Universidade de Ontário anunciou que Razgar Rahimi, um instrutor de engenharia da faculdade, estava entre as vítimas mortais do acidente.

Numa carta enviada aos pais, o diretor da Escola Secundária do Norte diz que a escola está a sofrer com a perda de Maya Zibaie. Como ela perderam a vida dois amigos de Montreal, Arvin Morattab e Aida Farzaneh.

Também Pedram Jadidi era um estudante de engenharia civil na Universidade de Windsor. Tinha ido visitar a família.

Hamidreza Setare e Samira Bashiri também eram estudantes. Estavam inscritos na Universidade de Windsor.

O aluno da Universidade de Windsor, Zahra Naghibi, era candidato a um doutoramento no Laboratório de Turbulência e Energia da faculdade.



Viajou sem o marido

Roja Azadian tinha ido para o Irão com o marido. Morreu sozinha no acidente depois de o companheiro não ter conseguido embarcar devido a uma confusão com os bilhetes.



Ia ao casamento da filha

Outra moradora de Ottawa, Fereshteh Maleki, pretendia ir assistir ao casamento da filha em Teerão. A queda da aeronave roubou-lhe esse sonho.



Dois casais recém-casados



Segundo avança o Daily Mail, seguiam na aeronave que caiu dois casais recém-casados. Oriundos do Canadá, Arash Pourzarabi e Pouneh Gourji, de 26 e 25 anos, tinham ido ao Irão para se casarem.

O casal era estudante de ciência da computação na Universidade de Alberta. Com eles perderam a vida também quatro convidados.

O outro casal que perdeu a vida foi Siavash Ghafouri-Azar e Sara Mamani, de Montreal. Mamani era engenheiro da Bombardier e Ghafouri trabalhou como especialista de desempenho na Pratt e Whitney Canadá.



Morreram junto dos filhos

Uma família de Edmonton, no Canadá, perdeu a vida neste acidente. Pedram Mousavi, de 47 anos, e esposa Mojan Deneshmand, de 43, que trabalham na Universidade de Alberta, morreram junto das duas filhas: Daria e Darina, com 14 e 10 anos.





CTV News has confirmed the names of 4 Canadians victims in the Boeing plane crash in Tehran. They are a family of 4 from Edmonton. May they Rest In Peace.



Pedram Mousavi

Mojgan Daneshman

Darya Mousavi

Darina Mousavi pic.twitter.com/SCxTKHgNd9 — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) January 8, 2020





Hitória semelhante aconteceu com Ardalan Ebnoddin Hamidi e Niloufar Razzaghi. Estavam de férias com o filho adolescente, Kamyar Ebnoddin Hamidi. Voltavam para Vancouver.



De Ontário perdeu também a vida a odontologista Parisa Eghbalian. A dentista estava acompanhada da filha de nove anos, Reera Esmaeilion.



Esta tragédia roubou também a vida à família Winnipeg. Bahareh Haj Esfandiari, de 41 anos, Mehdi Sadeghi, de 43, e Anisa Sadeghi, de 10, estão entre as vítimas.

Evin Arsalani, de 30 anos, tinham ido com o marido, Hiva Molani, de 38, e com a filha de um ano, Kurdia, a um casamento. Não chegaram ao destino devido à queda do avião.



Da Suécia, entre as vítimas, está a família Lindberg: Raheleh e Mikael, de 37 e 40 anos, morreram junto aos dois filhos, Erik, nove, e Emil, sete anos. Viviam em Estocolmo.

Forough Khadem, que trabalhou em imunologia e com o CancerCare Manitoba, foi também confirmado como uma das vítimas.



Morreram 15 crianças e um bebé

Quinze crianças, incluindo um bebé nascido em 2018, estão entre as vítimas da queda deste avião.



Morreram três pilotos e seis tripulantes

A Ukrainian International Airlines já identificou os três pilotos - Volodymyr Gaponenko, Oleksiy Naumkin e Serhii Khomenko - e os seis tripulantes que morreram neste acidente.



De acordo com a companhia aérea, da tripulação que seguia nesta viagem fazia parte Ihor Matkov, Kateryna Statnik, Mariia Mykytiuk, Valeriia Ovcharuk, Yuliia Solohub e Denys Lykhno.



Recorde que este trágico acidente tirou a vida a 176 pessoas. A queda o avião da companhia aérea ucraniana ocorreu horas depois do lançamento de mísseis iranianos contra duas bases da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, em Ain Assad e Erbil, no Iraque, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani.