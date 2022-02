Pais escondem menina de seis anos debaixo das escadas durante dois anos

Uma menina de seis anos que estava desaparecida há mais de dois anos no estado de Nova Iorque, EUA, foi encontrada, sã e salva, pela polícia num quarto secreto construído sob uma escada na casa dos pais biológicos, aos quais a criança tinha sido retirada pelos serviços sociais em 2019.Paislee Shultis tinha sido dada como desaparecida em junho de 2019, pouco depois de um juiz ter ordenado a entrega da menina e da irmã mais velha a uma família de acolhimento por motivos que não foram revelados. A polícia sempre suspeitou dos pais biológicos, Kimberly Cooper e Kirk Shultis, mas estes sempre negaram qualquer envolvimento no desaparecimento da menina.Esta segunda-feira, na sequência de uma denúncia anónima, a polícia voltou à casa do casal, na localidade de Saugertis, e ao fim de mais de uma hora de buscas descobriram a criança e a mãe escondidas num compartimento secreto debaixo da escadas, descrito pelos agentes como "um buraco frio e húmido". Aparentemente, foi ali que Paislee foi escondida sempre que a polícia fez buscas na casa. Os vizinhos não sabiam da presença da criança, que não ia à escola nem ao médico.