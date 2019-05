Pais ganham direito de utilizar esperma do filho morto após acidente

O cadete de 21 anos Peter Zhu, do estado norte-americano da Califórnia, morreu em fevereiro na sequência de um acidente numa estância de ski e os pais foram até às últimas instâncias para tentarem ficar com o esperma, congelado, do filho.O Supremo Tribunal de Justiça acabou por confirmar o direito dos pais de utilizar o esperma do filho. No entanto, os familiares de Peter Zhu ainda não sabem se o vão utilizar para uma possível inseminação."O tribunal não vai colocar qualquer restrições sobre o uso que os pais do Peter queiram dar ao esperma do filho, mesmo que este seja para fins de procriação", decretou o juiz.Neste tipo de casos a lei norte-americana diz que a decisão é tomada conforme a intenção do falecido. Mas, visto que Peter não deixou qualquer indicação antes de morrer, o testemunho dos pais e familiares relativamente à vontade do jovem, foi decisiva para a tomada de decisão.