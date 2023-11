Pais no Reino Unido podem ser acusados de violência doméstica por não tratarem os filhos com o pronome que estes escolheram

No Reino Unido, os pais podem ser acusados de violência doméstica se não se dirigirem aos filhos com o pronome que estes prefiram. Esta é uma das notas deixada num relatório que critica as diretrizes do Crown Prossecution Service (CPS), informa o Daily Mail.O relatório foi divulgado pelo grupo Policy Exchange no momento em que um novo Diretor do Ministério Público – Stephen Parkinson – assume o cargo e, esta sexta-feira, o CPS deixou claro que partes dos conselhos sobre violência doméstica estavam agora a ser revistas.O Policy Exchange acusa o Crown Prossecution Service de estar a "perder o controlo" e apela à substituição das diretrizes por algo que siga a lei britânica."A questão do género é profundamente sensível. Refletir as crenças de identidade de género como um conjunto de factos indiscutíveis não é apenas um erro, mas tem um custo enorme, especialmente para as mulheres e crianças que a lei deveria existir para proteger", referiu Robert Buckland, ex-secretário da Justiça.