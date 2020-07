Pais prendem filho de 5 anos em jaula e matam-no com água a ferver

Um menino de 5 anos foi morto pelos próprios pais, depois de estes o queimarem repetidamente com água a ferver. O caso ocorreu em Singapura e os pais, Ridzuan Mega Abdul Rahman e Azlin Arujunah, foram agora condenados a pesadas penas de prisão pelos crimes. A criança era deixada presa numa jaula para animais de forma regular.

A investigação das autoridades provou que o casal, ambos com 28 anos, queimou o filho com água a ferver em quatro ocasiões diferentes, numa semana de outubro de 2016.

No último ataque à criança, em que o menor ficou com 75% do corpo queimado, os pais esperaram 7 horas até levar a criança ao hospital. Acabou por não sobreviver.

Nos documentos judiciais é descrito que o menino era deixado enjaulado pelos pais, com comida e água em taças de plástico, como se de um cão se tratasse. A criança era castigada com beliscões de alicate, queimada com colheres a ferver e agredida com o cabo de uma vassoura.

Apesar de a acusação ter pedido pena máxima e condenação por homicídio para os pais do menino, o juiz decidiu dá-los como culpados do crime de maus-tratos agravados, negligência e agressão. Foram ambos condenados a um cúmulo jurídico de 27 anos de prisão.