Pais reencontram filha desaparecida há 51 anos

Woman abducted as a baby in Texas reunited with family 51 years later | US News - https://t.co/QadvhA2zeW{



A woman who was abducted when she was a baby has been reunited with her family 51 years later.Melissa Highsmith went missing in 1971 when, at just 22 month... pic.twitter.com/NNspavQPuo — Eric Thompson (@isearch247) November 29, 2022

Uma família residente na cidade de Fort Worth, no estado do Texas, nos Estados Unidos da América, reencontrou com a filha desaparecida há 51 anos, depois de ter sido raptada quando ainda era bebé. Isto apenas foi possível através de uma correspondência de ADN, anunciou este domingo a família.A família conseguiu encontrar Melissa através de uma correspondência de ADN com um outro filho do casal [irmão de Melissa] através do 23andMe - empresa de genómica pessoal e biotecnologia com sede em São Francisco, Califórnia.Melissa Highsmith foi raptada com apenas 22 meses de vida, em 1971, por uma mulher que, alegadamente, tinha sido contratada para tomar conta dela, segundo as publicações que a família vinha a publicar ao longo dos anos. Depois de raptada, a bebé passou a chamar-se Melanie, e também ela viveu, durante um longo período de tempo, em Fort Worth, sem nunca saber que era procurada pela família biológica, de acordo com a informação divulgada pela CNN Internacional.A jovem não desconfiava do lhe tinha acontecido, até ser contactada pelos familiares biológicos através do Facebook. Na primeira abordagem a jovem chegou a pensar de que se tratava de uma fraude. De acordo com a mulher desaparecida "o meu pai contactou-me pelo messenger e disse-me que tem estado à procura da filha há 51 anos".A família encontrou-se pela primeira vez com Melissa este sábado e realizaram testes oficiais e legais de ADN.