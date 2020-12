Pais treinam filho de 6 anos para os ajudar a roubar relógio de mais de 74 mil euros

Um casal treinou o filho, de apenas seis anos, para os ajudar a roupar um relógio avaliado em mais de 74 mil euros, numa loja de Londres, em Inglaterra, em setembro.



De acordo com o jornal britânico Mirror, Ilie Para e Marta Para-Bloj, ambos de 33 anos, tiraram fotografias do relógio dias antes do roubo e experimentaram vários acessórios na loja.





Cinco dias depois, o casal voltou à loja de Harrods, juntamente com o filho para levar o relógio. Os arguidos conseguiram levar o acessório de ouro rosa de 18 quilates, trocando-o por uma réplica que a criança levou escondida no capuz da camisola.Quando se preparavam para regressar à Roménia de onde são nativos, o casal foi parado pelas autoridades no proto da cidade de Dover. Ambos admitiram o roubo e foram detido, tendo sido condenados. O homem, a 18 meses de prisão efetiva. A mulher, a oito.

Na leitura da sentença, o juiz afirmou que o casal tinha "preparado" o filho para ajudá-los a cometer o roubo, descrito como "sofisticado, bem planeado e audacioso".