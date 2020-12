Países Baixos adiam vacinação contra Covid-19 alertando que a pressa é perigosa

Os Países Baixos decidiram iniciar a campanha de vacinação contra a covid-19 em janeiro, apesar de já toda a União Europeia ter começado, considerando que "a pressa" visa dar "um espetáculo simbólico", mas é perigosa.

"Temos de seguir um caminho seguro, não é responsável começar mais cedo", explicou o ministro da Saúde holandês, Hugo de Jonge, aos deputados, sublinhando que o que seus parceiros europeus estão a fazer "não é prudente".

De acordo com o ministro, embora algumas doses da vacina estejam a ser administradas a algumas pessoas no resto da União Europeia, "demorará semanas até que as vacinas cheguem a todos" e Haia prefere seguir "uma série de critérios cuidadosos" antes de começar a sua campanha.