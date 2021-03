Países Baixos alargam restrições da Covid-19 até 20 de abril

Os Países Baixos alargam até 20 de abril próximo as restrições em vigor, no âmbito do combate à pandemia de covid-19, que se agrava no país, anunciou esta quarta-feira o Governo.

O recolher obrigatório foi reduzido numa hora, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro Mark Rutte.

"O número de contaminações está a subir, novamente, e há mais internamentos hospitalares", disse Rutte numa conferência de imprensa.

"Esta é atualmente a preocupante realidade, e por isso não podemos abandonar as medidas em vigor", sublinhou o governante neerlandês.