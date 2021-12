Países Baixos anunciam encerramento das escolas primárias devido à pandemia da Covid-19

O primeiro-ministro neerlandês, Mark Rutte, anunciou esta terça-feira o encerramento das escolas primárias na próxima semana e o prolongamento até 14 de janeiro das atuais restrições sanitárias de combate à pandemia de covid-19, devido à nova variante Ómicron.

As escolas encerrarão a partir de 20 de dezembro, ou seja, uma semana antes do início das férias de Natal, porque as crianças, em cujas idades as taxas de covid-19 são as mais elevadas, poderão contagiar os membros mais idosos das respetivas famílias, declarou Rutte numa conferência de imprensa em Haia.

"Não é, evidentemente, a mensagem feliz que esperávamos quando se aproxima o Natal. Mas não é uma surpresa", prosseguiu.