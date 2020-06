Países Baixos vão abater cerca de 10 mil martas por suspeitas de transmissão do coronavírus

As autoridades de saúde holandesas ordenaram o abate de cerca de 10 mil martas nas fazendas onde foram detetados surtos de coronavírus e detetados, pelo menos, dois casos.



"A limpeza das fazendas infetadas é do interesse da saúde humana e da saúde animal", disse a ministra da Agricultura holandesa, Carola Schouten, numa carta ao parlamento.

O abate estava marcado para esta sexta-feira, mas um juiz holandês ordenou o adiamento. A medida deve ser suspensa até, pelo menos, segunda-feira, dia em que os grupos de proteção animal defenderão o caso.

"O vírus pode continuar a circular por um longo período em fazendas de criação de martas e, portanto, pode ser um risco para a saúde pública e para a saúde animal", afirmou na quarta-feira Carola Schouten e o ministro da Saúde, Hugo de Jonge.

Os ministros admitiram que a medida é "difícil" de implementar, uma vez que as fazendas de criação serão fortemente afetadas. As autoridades ofereceram ajuda financeira ao setor. O abate afeta sete empresas proprietárias de nove fazendas no sul da Holanda.

O governo tinha já proibido o transporte de animais e implementou testes obrigatórios em todas as fazendas de criação de martas do país.

"Um segundo caso COVID-19 apareceu muito recentemente numa das fazendas de vison infetadas", informou a ministra da Agricultura, concluindo que o vírus poderá ter sido transmitido para o homem.

Mais de 5.830 pessoas morreram de COVID-19 na Holanda e pelo menos 45.445 pessoas foram infectadas, de acordo com os últimos dados do país.

Os vison são criados devido à procura da pele, embora a sua criação seja controversa na Holanda. Em 2016, o mais alto tribunal do país ordenou o encerramento das fazendas de criação até 2024.