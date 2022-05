Países do G7 expressam "grande preocupação" com eleição de novo líder de Hong Kong

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países do G7 expressaram esta segunda-feira a sua "grande preocupação" com a nomeação do novo líder de Hong Kong, o antigo chefe da polícia John Lee, próximo de Pequim.

O grupo das nações industrializadas, ao qual pertencem Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Itália, Japão e Alemanha [que altuamente preside a organização], classificou a eleição de Lee como um "ataque contínuo contra o pluralismo político e as liberdades fundamentais".

O atual processo de nomeação "mina ainda mais as oportunidades dos habitantes de Hong Kong de serem legitimamente representados", denunciaram os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7.