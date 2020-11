Matt Hancock, ministro da Saúde inglês, garantiu que o serviço nacional de saúde britânico deverá estar pronto para iniciar a vacinação já “a partir de 1 de dezembro”.



A Alemanha e o Reino Unido já estão a preparar planos para vacinar a população. No Reino Unido está delineado um plano para iniciar a vacinação dos grupos mais vulneráveis, os idosos e os grupos de risco, a partir do próximo mês, caso a vacina da Pfizer e da BioNTech esteja pronta e receba aprovação.Matt Hancock, ministro da Saúde inglês, garantiu que o serviço nacional de saúde britânico deverá estar pronto para iniciar a vacinação já “a partir de 1 de dezembro”.

Na Alemanha o cenário é idêntico e a estratégia nacional de vacinação está a ser delineada desde outubro. Em Berlim está prevista a instalação de seis postos de vacinação com o objetivo de vacinar até 20 mil pessoas por dia. Nos restantes estados, o número de centros de vacinação vai variar, sendo que estão ainda previstas equipas móveis, destinadas nomeadamente aos lares.



No entanto, o ministro da Economia alemão, Peter Altmaier, alertou que o país deve esperar mais quatro a cinco meses de restrições, assumindo que os alemães ainda não estão “fora de perigo”.



PANDEMIA PELO MUNDO

Novas medidas de restrição

As autoridades gregas anunciaram que as escolas primárias, jardins de infância e creches vão encerrar, depois de o país ter ultrapassado mais de mil mortos por Covid-19 desde o início da pandemia. Os ajuntamentos públicos de quatro ou mais pessoas foram proibidos de forma a tentar combater o aumento de infeções no país. A Grécia tem ainda em vigor, desde sexta-feira, um recolher obrigatório entre as 21h00 e as 05h00.



Internamentos com tendência de diminuição

O número de doentes infetados com Covid-19 que estão internados em hospitais de França caiu ligeiramente para 32 468, em comparação com 32 707 contabilizados na sexta-feira. Também o número de pessoas internadas nos Cuidados Intensivos mostra uma tendência de diminuição. A redução nestes números pode ser interpretada como um efeito do confinamento que está em vigor desde 30 de outubro e deverá durar até 1 de dezembro.



Carne contaminada

A comissão municipal de saúde da cidade de Jinan, leste da China, detetou Covid-19 em embalagens de carne congelada vindas do Brasil, da Bolívia e da Nova Zelândia. A China está a aumentar os testes em alimentos congelados, depois de ter detetado Covid-19 em várias embalagens de comida importada.



Conteúdos falsos

No âmbito do combate à desinformação sobre a Covid-19, a rede social Facebook eliminou sete milhões de mensagens que poderiam causar danos físicos, só no segundo trimestre deste ano. Neste mesmo período, o Facebook etiquetou 98 milhões de conteúdos de desinformação ligados à pandemia.



Incêndio em hospital

As autoridades de saúde romenas vão verificar as condições de todas as Unidades de Cuidados Intensivos do país, após um incêndio numa destas unidades ter deflagrado no sábado, matando dez doentes com Covid-19.