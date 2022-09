Palácio de Buckingham divulga primeira foto do túmulo de Isabel II junto do marido e dos pais

A primeira fotografia do túmulo da Rainha Isabel II, em Windsor, foi divulgada pelo Palácio de Buckingham. A pedra sepulcral foi colocada no chão da Capela Memorial George VI, onde a monarca foi enterrada na segunda-feira.No túmulo pode ler-se os nomes de George VI e Elizabeth, os pais da rainha que reinou durante 70 anos. Mais abaixo vê-se ainda o nome do marido Philip e, agora, o de Elizabeth II.A pedra recentemente instalada, que está rodeada de flores para assinalar a morte da Rainha Isabel II, é feita de mármore preta belga esculpida à mão com incrustações de letras em latão, para combinar com a pedra anterior.O público poderá visitar a sepultura a partir desta quinta-feira.