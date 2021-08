Palácio de Buckingham 'inundado' com críticas negativas no TripAdvisor

Os visitantes dos jardins do Palácio de Buckingham, em Londres, Inglaterra, têm utilizado a plataforma TripAdvisor, website que fornece informações sobre viagens e locais turísticos, para expressar o seu descontentamento.

De acordo com o jornal Independent, os jardins abriram ao público pela primeira no passado dia 8 de julho e prometiam proporcionar aos visitantes a "hipótese de fazer um piquenique e explorar a beleza e a calma do oásis".

Os comentários negativos não tardaram em chegar quando os visitantes perceberam que grande parte da área dos jardins da residência oficial da Rainha em Londres está fora dos limites de acesso.

Os seguranças demasiado vigilantes e observadores acabaram por contribuir ainda para uma má experiência.

O preço dos bilhetes e da comida também são muito criticados pelos visitantes. Para um adulto visitar os jardins tem de pagar cerca de 19 euros (16,50 libras).

Embora muitos turistas mencionem que se sentem desiludidos e roubados pela família real, a verdade é que os jardins do Palácio de Buckingham permanecem com uma pontuação de 4.5 estrelas em 5 no portal do TripAdvisor.