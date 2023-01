Palestiniano de 14 anos morto a tiro pelo exército israelita

Omar Khmour um adolescente palestiniano foi baleado na cabeça, na manhã desta segunda-feira, no campo de refugiados de Dheisheh, perto de Belém. Testemunhas alegam que houve um confronto entre militares israelitas e civis.



Segundo a aljazeera, as forças israelitas invadiram o campo pouco antes do amanhecer e efetuaram detenções, durante as quais eclodiram confrontos com a juventude palestiniana.

O exército israelita afirmou que os militares começaram a disparar contra os palestinianos depois de pedras, cocktails molotov e explosivos improvisados serem atirados.



De acordo com o The Guardian, Omar Khmour - adolescente de 14 anos- é o segundo rapaz morto em Dheisheh durante uma operação militar israelita este mês e o 14.º palestiniano morto na Cisjordânia desde o início do ano.





A maioria das mortes pelas forças israelistas foi a tiro, segundo uma contagem da Agence France-Presse.

O funeral de Omar Khmour decorreu esta segunda-feira com uma multidão de palestinianos a marchar pelas ruas de Belém.