Palestinianos disparam ‘rockets’ contra Jerusalém. Parlamento judaico evacuado

As sirenes soaram, esta segunda-feira, na cidade de Jerusalém com alerta de um bombardeamento em Jerusalém.







Pelo menos quatro ‘rockets’ foram disparados a partir da Faixa de Gaza contra Jerusalém por militantes palestinianos do Hamas.



Não há registo de vítimas.



A ação terá sido tomada em retaliação pelo raid israelita que feriu cerca de 300 palestinianos junto à mesquita de al-Aqsa.



O ataque provocou o encerramento e evacuação do Knesset, o parlamento judaico.