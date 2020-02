Palhaço herói morre baleado a defender mãe e filho durante assalto a restaurante

Um homem mascarado de palhaço morreu como herói ao tentar defender uma mãe e o filho durante um assalto a um restaurante no México, no passado dia 6 de fevereiro.O ladrão entrou armado no estabelecimento e tentou assaltar vários clientes. O palhaço herói tentou defender a mãe e o filho mas acabou por ser baleado.O homem de 51 anos foi transportado para o hospital em estado crítico e esteve cerca de 24 horas a lutar pela vida, mas acabou por não resistir aos graves ferimentos.O ladrão acabou por só conseguir roubar um telemóvel durante o assalto, fugiu e continua a ser procurado pelas autoridades.