As autoridades do Panamá encontraram na quarta-feira sete corpos numa vala, no oeste do país, e detiveram pastores de uma seita suspeita de sequestrar um grupo de indígenas, que terá submetido a alegados exorcismos.

O diretor-geral interino da Polícia Nacional, Alexis Munoz, deu conta da existência da vala na região de Ngabe Buglé, zona montanhosa no oeste do país, e disse que o Ministério Público está a investigar o caso.

Segundo informações da cadeia de televisão TVN, que transmitiu imagens de elementos do Ministério Público e polícias na selva, as vítimas são uma mulher de 33 anos, identificada como Bellin Flores, e seis menores: um de 17 anos, outro de 10, dois de 9, um de 3 e um bebé de 1 ano.