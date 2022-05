Panamá pede apoio à UE para sair das listas de paraísos fiscais

O Panamá pediu apoio à UE para retirar o país da "lista negra" sobre branqueamento de capitais de Bruxelas, durante um encontro com o chefe da diplomacia europeia.

"Pedimos claramente o apoio da União Europeia nos esforços que o país está a fazer para sair das listas discriminatórias", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros do Panamá, Erika Mouynes, no final de uma reunião, na segunda-feira, com o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell.

"O Panamá é e continuará a ser um país que cumpre os compromissos internacionais e se esforça por aumentar a capacidade das suas instituições em todas as áreas, e esperamos o apoio dos nossos parceiros estratégicos", sublinhou Mouynes.