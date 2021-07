Pancadaria entre passageiros dentro de avião por retirada demorada de bagagens

Um homem que seguia a bordo de um avião da Frontier Airlines que fazia a ligação entre Filadélfia e Miami, nos Estados Unidos, envolveu-se em cenas de pancadaria com outro passageiro por não gostar no atraso com que a as malas estavam a ser retiradas nas bagageiras da cabine.Testemunhas a bordo referem que a demora na saída da aeronave terá levado um passageiro a proferir insultos raciais contra outro o que agravou ainda mais a violência quando o aparelho se encontrava na pista do aeroporto de Miami.A pancadaria não poupou a tripulação e desenrolou-se na presença de crianças assustadas que também seguiam na ligação entre os estados da Pensilvânia e da Florida.