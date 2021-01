A investigadora da Universidade de Copenhaga concluiu que mais de metade da população mundial rezou pelo fim da pandemia.

A pandemia da Covid-19 veio despertar o interesse pelo lado mais transcendente da vida, levando muitas pessoas a aproximarem-se da espiritualidade.Confia-se no poder da ciência para se chegar às novas vacinas contra a Covid-19, no entanto, e de acordo com os resultados do estudo da investigadora Jeanet Bentzen, veio revelar a análise feita às pesquisas diárias no Google em 95 países, concluindo que a crise provocada pela Covid-19 aumentou as pesquisas por 'oração' para o nível mais alto registado até ao momento. A pesquisa data de maio de 2020.