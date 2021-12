A pandemia da Covid-19 já matou, pelo menos, 5 249 851 pessoas no Mundo desde que foi declarado o primeiro caso na China, no final de 2019, segundo o balanço de ontem da agência de notícias France-Presse.Mais de 264 784 370 infeções com o vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença da Covid-19, foram diagnosticadas no mesmo período. Os Estados Unidos são o país mais atingido, tanto em número de mortos como de infeções, com 788 204 óbitos e 49 051 150 casos, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.