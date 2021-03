Pandemia da Covid-19 pode ter aumentado mortalidade infantil no sul da Ásia, defende a ONU

A pandemia de Covid-19 pode ter contribuído indiretamente para o aumento da mortalidade infantil no sul da Ásia em 2020, tendo provocado mais 228 000 mortes infantis, avançou um relatório divulgado pelas Nações Unidas, esta quarta-feira.

No estudo, encomendado pela Unicef, a agência das Nações Unidas para defesa dos direitos das crianças, refere terem-se registado "reduções drásticas no acesso e uso de serviços essenciais de saúde pública" na Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh, Afeganistão e Sri Lanka, onde vivem, no total, 1,8 mil milhões pessoas.

"O declínio desses serviços essenciais teve um impacto devastador na saúde e nutrição das famílias mais pobres", afirma o diretor regional da Unicef, George Laryea-Adjei, no relatório.