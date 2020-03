"Pandemia está a acelerar": OMS lança alerta sobre transmissão do coronavírus no Mundo

A Organização Mundial da Saúde - OMS - anunciou esta segunda-feira que o coronavírus já se espalhou por praticamente todos os países do mundo e que o ritmo de transmissão está a acelerar.A OMS sublinha que já passaram praticamente 70 dias desde o primeiro caso reportado na China, onde começou a infeção por coronavírus."A solução para este problema requer coordenação política a nível mundial. Vou conversar com os chefes de estado dos países do G20. Pedirei que trabalhem juntos para aumentar a produção, evitar proibições de exportação e garantir a equidade da distribuição com base na necessidade", afirmou o diretor-geral Tedros Adhanom.A OMS alertou ainda para o aumento do número de infetados entre os profissionais de saúde que estão na linha da frente a tratar dos restantes infetados.Tedros sublinhou ainda a necessidade dos países realizarem testes a todos os casos suspeitos de Covid-19, isolando e cuidando dos casos confirmados.