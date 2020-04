"Pandemia não contagiará todos": A conclusão que tem quase um século e é repetida por um epidemiologista britânico

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A conclusão matemática de que a pandemia não contagiará todas as pessoas conta quase um século. O epidemiologista britânico Adam Kucharski, de 34 anos, da School of Hygiene and Tropical Medicine, de Londres, repete-a a cada entrevista sobre o seu livro ‘As regras do contágio’, que publicou em fevereiro.À mensagem de tranquilidade acrescenta outra temível: "Não se pode presumir que algum país tenha ...