Pandemia obriga a aumentar dias de eleições e referendo em Itália

Os cidadãos de sete regiões italianas iniciam este domingo a ida às urnas, que dura até amanhã, para as eleições regionais e um referendo para decidir a redução do número de deputados no parlamento de 945 para 600.No total são mais de 20 milhões de habitantes que vão às urnas, mas todos os olhos estão voltados para apenas três regiões. São elas Campania, Puglia e Toscana onde uma vitória da direita poderá vir a abalar o Governo de Giuseppe Conte.Inicialmente programados para o final de março, estes atos eleitorais foram adiados várias vezes devido à pandemia da Covid-19, tendo sido agora divididos por dois dias para evitar ajuntamentos de multidões.