Pandemia obriga Moçambique a Orçamento do Estado retificativo

O Governo moçambicano vai submeter esta semana à Assembleia da República uma proposta de Orçamento do Estado (OE) retificativo que incorpora o impacto da Covid-19 nas contas públicas, disse esta segunda-feira o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane.

O governante anunciou a decisão em conferência de imprensa, à margem de um encontro com os deputados da Comissão do Plano e Orçamento (CPO) do parlamento.

"Naturalmente, quando há quebra de receita, há sempre uma necessidade de rearranjarmos as prioridades, para que os grandes objetivos [macroeconómicos] não sejam fortemente afetados", declarou Maleiane.

O governante estimou haver uma perda nas receitas do Estado de 21 mil milhões de meticais (249,5 milhões de euros) até ao final do ano, um cenário que impõe a inscrição desse declínio num OE revisto.

"Temos de assegurar que aquilo que nós planificamos para a saúde e para a educação terá um mínimo de efeitos negativos, através de uma reorientação de prioridades de forma a fazer face a toda esta queda que está a acontecer", sublinhou.

O ministro adiantou que o país vai falhar a meta de 235 mil milhões de meticais (2,79 mil milhões de euros) de receitas projetadas para este ano, devido a uma acentuada queda da atividade económica por causa da covid-19.

Nesse sentido, prosseguiu, as receitas vão cair para 215 mil milhões de meticais (2,55 mil milhões de euros) este ano.

O turismo é o setor que mais severamente está a ser atingido pelo impacto do novo coronavírus, assinalou o ministro da Economia e Finanças.

Por outro lado, o novo OE retificativo visa integrar nas contas do Estado os apoios externos que o país recebeu para suprir o défice provocado pela resposta à covid-19, acrescentou Adriano Maleiane.

O governante frisou que as alterações que foram acontecendo em relação aos valores do crescimento económico também fundamentam a necessidade de um orçamento retificativo.

O OE de 2020 havia projetado um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 4%, mas essa cifra foi revista em baixa para 2,5% no documento final aprovado pela Assembleia da República - sendo que a última revisão aponta para um crescimento na região entre 0,8% e -1,2%.

Moçambique contabiliza 58 mortos pelo novo coronavírus e um total acumulado de 7.983 casos.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 35.440 mortos confirmados em mais de 1,4 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.