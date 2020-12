Pandemia provoca sete milhões de gravidezes indesejadas, diz ONU

A pandemia da Covid-19 pode provocar até sete milhões de gravidezes indesejadas. De acordo com informação avançada pelas Nações Unidas, a crise está a provocar falta de acesso a métodos contracetivos, o que resulta em mais de sete milhões de gravidezes não planeadas.No entanto, a falta de contracetivos não é o único problema, sendo a violência doméstica e a violência de género dois dos fatores que contribuem para estes números."Não só porque as mulheres estavam, em muitas circunstâncias, fechadas em casa com os perpetuadores da violência, mas também porque a atenção estava direcionada a outro tipo de respostas", disse a especialista Mónica Ferro, em entrevista à TVI.