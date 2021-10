Pandemia vai destruir 125 milhões de empregos em todo o mundo em 2021, diz a OIT

A pandemia vai destruir o equivalente a 125 milhões de empregos em todo o mundo em 2021, advertiu esta quarta-feira a Organização Internacional do Trabalho (OIT), depois de alertar que piorou as previsões porque a recuperação do mercado laboral global estagnou.

Em meados do ano, a organização tinha estimado que no final de 2021 o equivalente a 100 milhões de empregos seria perdido, um número que a OIT aumentou em 25 milhões depois de observar que no terceiro trimestre os números são ainda piores do que no início do ano.

A OIT projeta que o total de horas trabalhadas em 2021 será 4,3% inferior aos níveis pré-pandemia (quarto trimestre de 2019), contra uma previsão de -3,5% da OIT publicada em junho.