Pânico de apanhar coronavírus leva jovem a gastar 2650 euros em testes

Sarah Edwards, uma jovem assistente de marketing do Reino Unido, está apavorada com a ideia de contrair o novo coronavírus. Para se certificar que não está infetada com a doença, já fez 12 testes no serviço nacional de saúde britânico e já gastou 2.650 euros em testes no setor privado.

Sarah, que até agora testou sempre negativo para a covid-19, nunca apresentou nenhum sintoma que esteja diretamente associado com esta doença. Porém, tem sido testada semanalmente desde o início da pandemia.

Este hábito está a ser bastante criticado pelos amigos da jovem e mesmo pelos seus familiares, que consideram esta atitude egoísta e irrefletida, já que impede que pessoas que possam estar efetivamente infetadas possam fazer o teste.

Recorde-se que no Reino Unido há milhares de crianças que ainda não regressaram à escola e continuam a aguardar por um teste. O motivo? Os centros de testes estão lotados, mas nem isso impede Sarah de os continua a marcar.

"Nunca testei positivo, mas não vou parar de os fazer. Tenho medo de acabar por ser uma vítima da covid-19, por isso, se tiver que programar o meu despertador para as duas da madrugada para poder atualizar o site do governo e fazer um teste gratuito, é isso que vou fazer", disse Sarah, citada pelo The Sun.

"Não me sinto culpada por haver falta de testes. Porque me haveria de sentir? Não é problema meu. Na verdade, é meu direito fazer os exames, sejam eles gratuitos ou pagos por mim e fazer um por semana é fundamental para a minha saúde mental.