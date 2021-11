Pânico no aeroporto de Atlanta, nos EUA, após disparo acidental de arma de fogo

de Hartsfield-Jackson

Um "disparo acidental" de uma arma de fogo no aeroportoem Atlanta, EUA, um dos mais movimentados do mundo, lançou o caos, com milhares de passageiros a fugir do local após a ocorrência.Pouco depois, nas redes sociais, a administração do aeroporto confirmou que se tratou de "um disparo acidental de arma de fogo" e que não havia qualquer perigo de atirador no local para passageiros ou funcionários.Segundo a polícia, citada pela CBS, o disparo aconteceu na zona de verificação de segurança e não há feridos a registar.