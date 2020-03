Pânico no Palácio de Buckingham com caso de coronavírus

A casa real britânica está em alerta máximo, depois de um funcionário do palácio de Buckingham ter testado positivo para coronavírus, segundo adianta o jornal ‘The Sun’.



De acordo com a publicação, o elemento do staff da rainha Isabel II soube que estava infetado na semana passada, altura em que a monarca, de 93 anos, ainda se encontrava no palácio. Depois disso, e como medida de precaução, a mãe do príncipe Carlos e o marido, Felipe de Edimburgo, de 98 anos, foram levados para o castelo de Windsor, de forma a estarem mais resguardados. A mudança para a casa de campo, em Sandringham, e com o mínimo staff possível está a ser equacionada, uma vez que esta é a propriedade mais reservada e isolada da família .

Confrontado com o caso de coronavírus no interior do palácio de Buckingham, a casa real britânica remeteu-se ao silêncio, garantindo não fazer comentários sobre a situação pessoal dos seus funcionários, que são cerca de 500 no total.