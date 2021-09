Papa aceita renúncia de bispo espanhol que se apaixonou por autora erótica e satânica

antigo clérigo já confessou que está apaixonado. "Apaixonei-me e quero fazer as coisas bem", afirmou. 2010 se tornou o bispo mais jovem de Espanha, já se tinha afastado das suas funções há algumas semanas alegadamente por razões de saúde ou uma o incapacitavam de desempenhar o cargo.



O Papa Francisco já aceitou a saída do bispo que agora está livre para viver o amor com a autora de 38 anos. OXavier Novell, que em

porque requer um estudo detalhado dos que sucedeu e a declaração das pessoas implicadas, diz o jornal El País.

O bispo da cidade espanhola de Solsona, Xavier Novell, renunciou à igreja por amor a uma psicóloga e escritora erótica. O detalhe mais paradoxal deste caso é que uma das publicações mais conhecidas da escritora Silvia Caballol chama-se "O Inferno da Luxúria de Gabriel" e tem conotações satânicas.Um caso semelhante aconteceu em 2019 na diocese de Ciudad Rodrigo, também em Espanha, onde o bispo Raúl Berloza, de idade semelhante à de Novel, 52 anos, resignou à igreja por "motivos pessoais". Mais tarde veio a saber-se que estaria a ser investigado por "comportamentos imorais" e peculato, um crime de desvio ou roubo de dinheiro público.Apesar de agora se saber que os motivos por trás da saída de Novell se prendem com o amor, a história não foi bem aceite pelo meio religioso mais tradicional. Várias fontes diocesanas associaram o caso a "infestação por possessão demoníaca", de acordo com o jornal I.O próximo passo a seguir será a solicitação à Santa Sé da dispensa da promessa de celibato e de obediência, um processo que deverá levar algum tempo até ser concluído,