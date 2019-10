Papa aceitou resignação de bispo de Nova Iorque acusado de abuso sexual

O Papa Francisco aceitou esta quinta-feira a resignação de um bispo de Nova Iorque depois de o prelado ser acusado de abuso sexual de um adolescente nos anos 80 do século passado.O bispo auxiliar John Jenik é o mais recente líder a cair na corrente de escândalos de abusos sexuais. O Vaticano anunciou que a resignação foi aceite esta quinta-feira.Durante décadas, o Vaticano fechou os olhos aos bispos e cardeais que abusaram de menores e adultos ou encobriram os crimes.Jenik negou a acusação quando foi revelada na arquidiocese da Cidade de Nova Iorque no ano passado. O cardeal Timothy Dolan, no entanto, disse que o conselho de avaliação da arquidiocese considerou a acusação "credível e sustentável".Foi a arquidiocese de Dolan que recebeu queixas contra o ex-cardeal Theodore McCarriick, casos que lançaram um novo acerto de contas na hierarquia da igreja dos Estados Unidos.