O Papa Francisco sublinhou esta terça-feira a importância do respeito pelos mais velhos, prestando homenagem aos avós e antepassados e apelando à valorização da memória contra o “nevoeiro do esquecimento” dos tempos modernos.



Ao segundo dia da visita do Canadá, Francisco teve o seu primeiro grande ‘banho de multidão’ no Estádio de Edmonton, onde mais de 60 mil pessoas se juntaram para assistir à Eucaristia.









