Papa alerta para "paz em risco em muitos lugares" e lembra vítimas dos fogos no Chile

O Papa Francisco alertou este domingo que a paz no mundo nunca esteve tão em risco, o que não é "responsabilidade de alguns, mas de toda a humanidade", e lembrou os mortos e feridos nos incêndios do Chile.

Na sua mensagem no Angelus dominical na Praça de São Pedro, no Vaticano, o chefe da igreja católica apelou aos crentes para rezarem "pela paz que o mundo tanto deseja e que hoje mais do que nunca está em risco em muito lugares", responsabilizando toda a humanidade por isso e apelando à "cooperação de todos" para a construir com "gestos de compaixão e valentia".

Francisco pediu aos crentes para que rezem "pelas pessoas que sofrem a guerra, especialmente na Ucrânia, na Palestina e Israel".