Papa Francisco cancela audiências de sábado

A agenda do Papa Francisco para este sábado foi cancelada porque o pontífice se encontra num "ligeiro estado gripal", anunciou este sábado o Vaticano.

"As audiências do Santo Padre previstas para esta manhã foram canceladas devido a um leve estado gripal", indicou a Santa Sé num curto comunicado.

No passado dia 6 de novembro, o próprio Francisco explicou, com voz cansada, que não estava bem de saúde e que preferia não ler o discurso que tinha preparado para receber os rabinos europeus, mas não interrompeu as atividades então previstas na sua agenda.