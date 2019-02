Papa compara abusos sexuais a crianças com sacrifícios dos ritos pagãos

Francisco encerra este domingo a cimeira sobre abusos sexuais de menores por membros do clero.

O papa Francisco comparou este domingo os abusos sexuais perpetrados sobre os menores ao "sacrifício" de crianças dos "ritos pagãos", falando no último dia da cimeira dedicada ao assunto que decorreu no Vaticano.

"Isso lembra-me a prática religiosa cruel, que prevalecia no passado em algumas culturas, de oferecer seres humanos - especialmente crianças - como sacrifícios em ritos pagãos", disse o papa, considerando que o clero ao ser culpado de tais atos se tornou "um instrumento de satanás".

O papa encerra este domingo a cimeira sobre abusos sexuais de menores por membros do clero, que reúne no Vaticano desde quarta-feira 190 representantes da hierarquia da Igreja e vítimas.



Na abertura do encontro sobre a "Proteção dos menores na Igreja", Francisco pediu "medidas concretas e efetivas" para erradicar os abusos sexuais, porque não basta condenar esses crimes.



"O povo de Deus está a ver-nos e espera que nós, não só condenemos, mas que tomemos medidas concretas e efetivas", afirmou o papa perante 190 representantes da hierarquia religiosa, incluindo 114 presidentes ou vice-presidentes de conferências episcopais de todo o mundo.



A criação de protocolos a seguir depois de um relato de abusos e a necessidade de uma avaliação psicológica dos candidatos ao sacerdócio são algumas das 21 propostas apresentadas pelas conferências episcopais e colocadas em debate pelo papa desde o primeiro dia do encontro.



O cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, representou a Conferência Episcopal Portuguesa, que sustentou em 12 de fevereiro que os casos de abusos sexuais por parte de clérigos são reduzidos em Portugal.