Papa critica arrogância e ambição e defende a partilha

O papa Francisco insurgiu-se este domingo contra a arrogância, a ira e a ambição, apelando para que os crentes partilhem com os demais, durante a missão do Corpus Christi, a que presidiu no bairro romano de Casal Bertone."É triste ver com que facilidade hoje se maldiz, de deprecia, se insulta. Tomados por um arrebatamento excessivo, não conseguimos aguentar e descarregamos a ira com qualquer um e por qualquer coisa", lamentou o papa.O pontífice argentino disse ainda que, "com frequência, infelizmente, aquele que grita mais e com mais força, o que está mais zangado, parece que tem mais razão e recebe a aprovação dos outros", pelo que, apelou Francisco, as pessoas não devem deixar-se "contagiar pela arrogância" e pelas queixas.Jorge Bergoglio observou ainda que as pessoas procuram continuamente "aumentar o que ganham", mas perguntou em seguida com que propósito: "Dar ou ter? Partilhar ou acumular?"O papa sublinhou que "a 'economia' do evangelho multiplica compartilhando, nutre distribuindo, não satisfaz a voracidade de alguns poucos, mas dá vida ao mundo".Assim, em face da arrogância, do egoísmo, da ira e da ambição, Francisco apostou na necessidade dos seres humanos levarem à prática dois verbos "essenciais para a vida do dia-a-dia: dizer e dar".Duas ações necessárias nas sociedades atuais, famintas de "amor e de atenção", que sofrem "a degradação e o abandono", e nas quais há tantas "pessoas idosas e sozinhas, famílias em dificuldade", e "jovens que lutam com dificuldade para ganhar o pão e alimentar os seus sonhos".A celebração do Corpus Christi foi instituída pelo papa Urbano IV em 1264, na sequência do chamado "milagre de Bolsena".Em 1263, um sacerdote da Boémia, Pedro de Praga, deslocava-se para Roma quando parou perto da localidade de Bolsena para celebrar missa. O padre tinha dúvidas sobre a presença real de Cristo na eucaristia e pediu a Deus um "sinal".De repente, segundo a tradição católica, algumas gotas de sangue saíram da hóstia consagrada, caindo sobre o corporal, o lenço de linho que é estendido no altar e onde se colocam a hóstia e o cálice na cerimónia da eucaristia.A missa terminou pouco depois das 19h00 locais (18h00 em Lisboa) e foi seguida por uma procissão pelas ruas do bairro romano, conduzida pelo cardeal de Roma, Angelo de Donatis.