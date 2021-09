Papa critica envolvimento do Ocidente no Afeganistão citando frase de Putin a achar que era de Merkel

O Papa Francisco criticou esta quarta-feira o envolvimento de duas décadas do Ocidente no Afeganistão, que qualificou de tentativa de impor a democracia, usando por lapso uma citação do Presidente russo que julgava pertencer à chanceler alemã.

Questionado, numa entrevista de rádio, sobre o novo mapa político que se está a formar no Afeganistão depois da retirada dos Estados Unidos e aliados e subsequente controlo do país pelos talibãs, Francisco disse que responderia com uma citação de Angela Merkel, descrevendo a chanceler alemã como "uma das maiores figuras políticas do mundo".

"É preciso acabar com a política irresponsável de intervir e construir a democracia noutros países, ignorando as tradições dos povos", disse o Papa.