Papa defende na Mongólia poder da religião para resolver conflitos

O Papa Francisco defendeu este domingo o poder da religião para resolver conflitos e promover a paz durante a visita que efetua à Mongólia, em que procurou estabelecer laços com a vizinha China.

Numa reunião na capital, Ulan Bator, com 10 líderes de diferentes religiões, o com 10 líderes de diferentes religiões apelou aos líderes políticos para que se inspirem na religião e escolham "o caminho do encontro e do diálogo".

"O facto de estarmos juntos no mesmo lugar é já uma mensagem: as tradições religiosas, na sua originalidade e diversidade, representam um formidável potencial de bem ao serviço da sociedade", afirmou, citado pela agência francesa AFP.