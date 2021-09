"O meu desejo é que sejam assim: alicerçados e abertos, enraizados e respeitosos”, disse este domingo o Papa Francisco em Budapeste perante milhares de fiéis, numa crítica velada à política anti-imigração do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, com quem esteve reunido durante 40 minutos.









Numa viagem relâmpago à Hungria, e antes de seguir para uma visita de três dias a Eslováquia, o Papa encontrou-se com o presidente húngaro, János Áder, com Orbán e com o Conselho Ecuménico das Igrejas.

Segundo o Vaticano, o encontro com o PM decorreu num ambiente cordial. Orbán publicou uma foto no Facebook e disse que pediu a Francisco para não deixar “perecer a Hungria cristã”, numa alusão às diferenças com o Vaticano em matérias como a imigração. A Hungria é o país europeu que menos refugiados acolhe e que mais devoluções de migrantes realiza.





Mais tarde, durante a bênção do Angelus, o Papa disse que “a cruz, plantada no chão, não só convida a enraizar-nos bem, como também levanta e estende os seus braços a todos”.