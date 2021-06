Papa diz que "quem não trabalha não é digno" e que "o trabalho é a unção de dignidade"

O Papa Francisco afirmou hoje que "quem não trabalha não é digno" e que o trabalho é a "unção de dignidade", incentivando os empresários a trabalharem em prol do bem comum.

"A dignidade das pessoas não provém do dinheiro, nem das coisas que se sabem, mas sim do trabalho. O trabalho é a unção de dignidade. Quem não trabalha não é digno", afirmou o sumo pontífice, perante uma audiência composta por um grupo de jovens do "Projeto Policoro", durante um evento no palácio do Vaticano.

No seu discurso, Francisco sublinhou que "lidar com o trabalho é promover a dignidade da pessoa", apontando que o trabalho surge do "engenho e da criatividade do homem".