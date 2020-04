Papa emérito Bento XVI celebra hoje 93 anos sem visitas presenciais

O Papa emérito Bento XVI celebra esta quinta-feira o 93.º aniversário, mas por causa das medidas de precaução impostas pela atual pandemia da covid-19 será um dia sem qualquer visita presencial, indicou o secretário particular de Joseph Ratzinger.

"Uma celebração sem visitas exteriores por causa da pandemia, mas rodeada de afeto e de orações, com um pensamento especial para com as vítimas do novo coronavírus", referiu o secretário do Papa emérito, Georg Ganswein, em declarações aos 'media' italianos.

No entanto, prosseguiu o secretário particular, Joseph Ratzinger "recebeu muitos telefonemas, em particular do irmão Georg [de 96 anos]", que em aniversários anteriores visitou o Papa emérito no mosteiro no Vaticano, onde este vive desde que renunciou ao pontificado em fevereiro de 2013.