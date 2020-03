Papa enjaulado na biblioteca devido ao coronavírus

O Papa Francisco manifestou a sua solidariedade para com as vítimas da epidemia de Covid-19, no dia em que presidiu à celebração eucarística de domingo na biblioteca do Vaticano, para evitar a concentração de pessoas na praça de São Pedro. O líder da Igreja Católica começou por admitir que esta cerimónia foi "um pouco estranha", com um "Papa enjaulado na biblioteca".Habitualmente, Francisco dirige-se à multidão a partir da janela do apartamento pontifício, com vista para a praça. O Papa justificou a decisão pela necessidade de cumprir as medidas preventivas avançadas pelas autoridades italianas, entre as quais "evitar concentração de pessoas".Assim sendo, foi feita uma transmissão via internet, a partir do Vaticano, na qual o Papa convidou todos os afetados pela epidemia a "viver esse momento difícil com a força da fé". No final da oração, o Papa acabou por ir à janela saudar e abençoar os poucos peregrinos presentes na praça de São Pedro. A Itália é o país da Europa onde a situação da Covid-19 é mais preocupante.