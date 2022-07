Papa expressa tristeza pelo assassinato do ex-primeiro-ministro japonês

O Papa Francisco expressou este sábado tristeza pelo assassínio do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e disse esperar que "depois desse ato sem sentido, a sociedade japonesa se fortaleça no seu compromisso histórico com a paz e a não violência".

Francisco enviou um telegrama através do secretário de Estado, Pietro Parolín, no qual afirmou que recebeu a notícia do assassinato de Abe com "profunda tristeza" e expressou as suas condolências à família, amigos e todo o povo do Japão.

"Após este ato sem sentido, por favor, ore para que a sociedade japonesa seja fortalecida em seu compromisso histórico com a paz e a não violência", dizia o telegrama.