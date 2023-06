Papa fez fisioterapia respiratória e rezou o Ângelus na capela privada do hospital

O Papa Francisco foi este domingo submetido a fisioterapia respiratória e rezou a oração do Ângelus na capela do apartamento do hospital onde está internado, revelou o Vaticano, adiantando que a evolução pós-operatória do sumo pontífice é regular.

Os médicos tinham desaconselhado que o Papa Francisco celebrasse o Ângelus publicamente a partir do hospital para evitar esforços que pudessem prejudicar a cicatrização da malha que foi aplicada na sua parede abdominal, após a cirurgia de quarta-feira a uma hérnia abdominal.

No último boletim médico deste domingo, foi referido que o Papa continua sem febre e está hemodinamicamente estável, tendo sido "submetido a fisioterapia respiratória e continua a movimentar-se".