Papa Francisco admite nomear mulheres para cargos 'só de homens' na Igreja

O Papa Francisco afirmou que quer dar ao sexo feminino cargos mais importantes na Igreja Católica e, pela primeira vez, pode nomear uma mulher para o comité exclusivamente masculino que o ajuda a nomear bispos.O papel das mulheres na hierarquia do Vaticano foi um dos tópicos abordados pelo Papa numa entrevista à Reuters, dia 2 de julho. "Estou disposto a dar uma oportunidade às mulheres", disse o pontificado.Durante a conversa, o Papa Francisco referiu ainda que durante o último ano já tinha nomeado uma mulher, a Freira Raffaella Petrini, como número dois do Governo da Cidade do Vaticano.Acrescentou também que "duas mulheres vão ser nomeadas para o comité que elege os bispos", uma decisão que ainda não foi anunciada oficialmente.