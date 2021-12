O Papa disse esta segunda-feira que os jovens vivem “obcecados por milhares de aparências”, “que estão nas redes sociais, mas não são muito sociáveis, encerrados em si mesmos, prisioneiros do telemóvel”. “Reconhece que vales por aquilo que és, não pelo que tens. Não tens valor pela marca de roupa ou calçado que usas, mas porque és único”, disse Francisco num encontro com jovens, professores e religiosos em Atenas, o último ato oficial da viagem ao Chipre e à Grécia.





Falando na necessidade dos jovens apostarem nas relações reais, o Santo Padre pediu para “não se contentarem com encontros virtuais” nem com a mera publicação de um ‘post’ ou de um ‘tweet’. Referindo-se a uma passagem da ‘Odisseia’, de Homero, Francisco pediu cautela com o canto das sereias que “querem hipnotizar os jovens com mensagens sedutoras” que visam “o lucro fácil, o culto ao bem-estar físico, a diversão a todo custo”.